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Роковая выплата: мать убитого мальчика вспомнила о нем из-за 10 тысяч

Роковая выплата: мать убитого мальчика вспомнила о нем из-за 10 тысяч

РИА Новости/Антон Вергун Матери убитого под Краснодаром мальчика и не нужен был ребенок. Она решила его забрать только из-за выплаты в 10 тысяч рублей во время коронавируса, рассказал РЕН ТВ дедушка убитого под Краснодаром мальчика Виталий Легоцкий.

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