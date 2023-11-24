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Актёр Даниил Спиваковский даст в Костроме с патриотический моноспектакль

Близится День героев Отечества, который отмечается 27 ноября, и региональный департамент культуры Костромы сообщает о проведении показов моноспектакля «Нам нужна одна Победа», который будет представлен заслуженным артистом России Даниилом Спиваковским в большом зале Дома музыки.

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