Актёр Даниил Спиваковский даст в Костроме с патриотический моноспектакль

Близится День героев Отечества, который отмечается 27 ноября, и региональный департамент культуры Костромы сообщает о проведении показов моноспектакля «Нам нужна одна Победа», который будет представлен заслуженным артистом России Даниилом Спиваковским в большом зале Дома музыки.