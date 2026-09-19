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Трамп подписал закон о новых санкциях против России и Ирана

Трамп подписал закон о новых санкциях против России и Ирана

Меры вступят в силу по решению президента Президент США Дональд Трамп подписал закон о возможных новых санкциях в отношении России и Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

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