Европарламент одобрил проект создания цифрового евро, который теперь переходит на заключительный этап межинституциональных переговоров перед предполагаемым запуском новой валюты в январе 2029 года, передает European Conservative.
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