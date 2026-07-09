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Аргументы и Факты

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Европарламент одобрил проект создания цифрового евро

Европарламент одобрил проект создания цифрового евро

Европарламент одобрил проект создания цифрового евро, который теперь переходит на заключительный этап межинституциональных переговоров перед предполагаемым запуском новой валюты в январе 2029 года, передает European Conservative.

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