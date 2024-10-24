Новое трудовое расписание: рабочие субботы и баланс между работой и отдыхом в России Ольга ВайленкоС октября 2024 года в России начинается переход на новое трудовое расписание, который станет значимым событием для каждого трудоспособного гражданина.
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