Активные жители Западного Дегунина могут стать волонтерами городского портала

Активные граждане могут стать волонтерами портала «Наш город». Как сообщил городской портал mos.ru, с начала 2024 года 800 активных горожан уже проверили более 42 тысяч работ, которые были выполнены по сообщениям, оставленным на портале.
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