Представлен Subaru BRZ Series.Purple 2025

Subaru BRZ 2025 модельного года пополнится ограниченной моделью под названием Series.Purple. Subaru выпустит всего 500 экземпляров, каждый из которых будет окрашен в цвет Galaxy Purple Pearl и оснащен механической коробкой передач.
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