ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности (ШАБАК) заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.
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