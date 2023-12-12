Экипажи Ка-52 группировки войск «Центр» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» в составе ударной группы уничтожили сеть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.
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