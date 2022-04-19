«Ак Барс» выложил фото Билялетдинова со Знарком, который, как ожидается, вскоре возглавит клуб. «Урок истории», – говорится в комментарии к фото, на котором Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок запечатлены во время противостояния на льду в рамках игровой карьеры.
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