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«Ак Барс» выложил фото Билялетдинова со Знарком, который, как ожидается, вскоре возглавит клуб

«Ак Барс» выложил фото Билялетдинова со Знарком, который, как ожидается, вскоре возглавит клуб

«Ак Барс» выложил фото Билялетдинова со Знарком, который, как ожидается, вскоре возглавит клуб. «Урок истории», – говорится в комментарии к фото, на котором Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок запечатлены во время противостояния на льду в рамках игровой карьеры.

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