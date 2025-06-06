Мишустин предложил странам СНГ сотрудничать в торговле и культуре

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с инициативой укрепления связей между государствами СНГ. На встрече в Душанбе обсуждались перспективы единого таможенного пространства, что способствует упрощению товарооборота.
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