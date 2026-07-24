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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шуравин – 7-й в рейтинге проспектов «Флориды» от Daily Faceoff. Игнатавичюс – 1-й, Дивайн – 3-й, Вилманис – 5-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Флориды». Топ-10 возглавил форвард Симас Игнатавичюс. Список выглядит следующим образом: 1.

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