Порядка 450 гостей свадьбы в Ираке получили травмы и ожоги

Мосул. Ирак. Пожар в помещении, где праздновали свадьбу, привел к трагическим последствиям в Ираке. Количество пострадавших превысило 450 человек, из них погибли больше 100, пишут «Известия» со ссылкой на организацию Красного Полумесяца страны.