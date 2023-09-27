Порядка 450 гостей свадьбы в Ираке получили травмы и ожоги

Мосул. Ирак. Пожар в помещении, где праздновали свадьбу, привел к трагическим последствиям в Ираке. Количество пострадавших превысило 450 человек, из них погибли больше 100, пишут «Известия» со ссылкой на организацию Красного Полумесяца страны.
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