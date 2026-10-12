Никто не знал, что он станет звездой: Клявер вспомнил о солисте The Hatters

Солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал о создании песни «Белое платье» и появлении в клипе солиста группы The Hatters Юрия Музыченко.
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