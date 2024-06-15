Приватизация и национализация: Распродажа России – как это было, напомнили Арт и Надоршин

Была ли массовая приватизация, которую мы наблюдали в 1990-е годы, обманом русского народа? Что по этому поводу говорят законодатели? И как будем справляться с последствиями? Эти вопросы мы обсудили с экспертами Яном Артом и Евгением Надоршиным в новом выпуске "Царьград.