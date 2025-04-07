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Царьград

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«Газель» из Башкирии пробила переход на «Парке Победы»: водитель уснул.

«Газель» из Башкирии пробила переход на «Парке Победы»: водитель уснул.

В Москве автомобиль «Газель» въехал в подземный переход на станции метро «Парк Победы» из-за уснувшего водителя.

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