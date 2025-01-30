ТАСС: Битмама с братом обменивала деньги на криптовалюту в условиях санкций

Обвиняемая в мошенничестве блогерша Валерия Федякина, известная как Битмама, вместе с братом обменивала рубли и доллары на криптовалюту, прикрывая валютные операции сделками по покупке недвижимости в ОАЭ.
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