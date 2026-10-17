17 октября в Керчи — день, который навсегда изменил жизнь многих горожан. Эта дата разделила на «до» и «после» жизни людей, которые потеряли своих близких, людей, которые получили серьезные травмы.
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