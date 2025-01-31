Театр абсурда
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Театр абсурда

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Собчак спешит на помощь: Лолита заявила, что сразу 2 концерта у неё сорвались

Собчак спешит на помощь: Лолита заявила, что сразу 2 концерта у неё сорвались

Успехи России У Лолиты Милявской сорвались концерты на Кузбассе! Вот такого поворота звезда никак не ожидала! То сообщение, которое она оставила у себя в «телеге» не оставляет сомнений: там действительно, как говорят в народе, «бомбит» по полной программе.

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