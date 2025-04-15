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Цыгане веками умудряются избегать службы в русской армии. Почему?

Цыгане веками умудряются избегать службы в русской армии. Почему?

Царьград © Aleksandr Schemlyaev/Globallookpress Удивительный факт: юношей-цыган в Вооружённых силах России практически нет.

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Комментарии
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св
спивак виктор
цыгане потомки выходцев из неприкасаемых изгоев-шудр,и их вожаки дали им завет  быть ничьими,ибо мол их предки натерпелись в свое время и они больше не обязаны работать!
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Пусть живут самостоятельно, но без пенсий, медпомощи, каких-либо пособий и...за Полярным кругом.
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1 д.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
ваще нахер эту публику
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23 час.
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