Царьград © Aleksandr Schemlyaev/Globallookpress Удивительный факт: юношей-цыган в Вооружённых силах России практически нет.
Цыгане веками умудряются избегать службы в русской армии. Почему?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
св
спивак виктор
цыгане потомки выходцев из неприкасаемых изгоев-шудр,и их вожаки дали им завет быть ничьими,ибо мол их предки натерпелись в свое время и они больше не обязаны работать!
Ответить
1 д.
АС
Александр Сысоев
Пусть живут самостоятельно, но без пенсий, медпомощи, каких-либо пособий и...за Полярным кругом.
Ответить
1 д.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
ваще нахер эту публику
Ответить
23 час.
Свежие комментарии