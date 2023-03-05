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Данки Джарретта Аллена, Ламара Стивенса и Джейлена Грина – в десятке лучших моментов дня

Данки Джарретта Аллена, Ламара Стивенса и Джейлена Грина – в десятке лучших моментов дня

НБА представила подборку лучших моментов матчей, которые состоялись 3 марта. Топ-10 возглавили данки Джарретта Аллена, Ламара Стивенса (оба – «Кливленд») и Джейлена Грина («Хьюстон»).

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