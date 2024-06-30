Минобороны: ВС РФ уничтожили в Запорожской области эшелон с техникой ВСУ

Удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка Запорожской области нанес оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» ВС РФ.
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