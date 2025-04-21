Дачников будут штрафовать беспощадно — надо латать дыру в бюджете

Прошлогодняя трава, ветки и палки, оставшиеся на участке после зимы, грозят многотысячными поборами Михаил Зубов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Материал комментируют: Елена Красикова Дачный сезон только начался, а обладатели загородных соток уже столкнулись с драконовскими штрафами за сжигание мусора на участках.
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