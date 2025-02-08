Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Бобунец заявил, что задержанный Бурдин не имеет отношения к песне «Вечной молодой»

Сергей Бобунец, основатель и ведущий голос легендарной группы «Смысловые галлюцинации», был немало удивлён, когда узнал, что его бывшему коллеге Владимиру Бурдину приписывают авторство известного хита «Вечно молодой».
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