TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Бобунец заявил, что задержанный Бурдин не имеет отношения к песне «Вечной молодой»

Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Бобунец заявил, что задержанный Бурдин не имеет отношения к песне «Вечной молодой»

Сергей Бобунец, основатель и ведущий голос легендарной группы «Смысловые галлюцинации», был немало удивлён, когда узнал, что его бывшему коллеге Владимиру Бурдину приписывают авторство известного хита «Вечно молодой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх