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HAVAL Jolion: Запад

HAVAL Jolion: Запад

Недолгое, но насыщенное событиями путешествие выходного дня – на этот раз на HAVAL Jolion. Мы отъехали от Москвы всего пару сотен километров и нашли множество интересных мест, которые стоит увидеть каждому: прекрасные старинные усадьбы и курортные комплексы, улочки старинных городков и ресторан с котлетой-знаменитостью, которую воспел в стихах еще Александр Пушкин.

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