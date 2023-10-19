HAVAL Jolion: Запад

Недолгое, но насыщенное событиями путешествие выходного дня – на этот раз на HAVAL Jolion. Мы отъехали от Москвы всего пару сотен километров и нашли множество интересных мест, которые стоит увидеть каждому: прекрасные старинные усадьбы и курортные комплексы, улочки старинных городков и ресторан с котлетой-знаменитостью, которую воспел в стихах еще Александр Пушкин.