🚨 В Симферополе ГАЗель врезалась в «скорую» Инцидент произошёл на улице Павленко. В спецмашине находились медики и пациент.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚨 В Симферополе ГАЗель врезалась в «скорую» Инцидент произошёл на улице Павленко. В спецмашине находились медики и пациент.