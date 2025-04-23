Бомбануло так, что видно за километры: Мощнейший удар "Гераней". Поражены цеха по производству взрывчатки

Появились кадры поражения цеха по производству взрывчатки ВСУ в Запорожской областиПресс-служба Министерства обороны России опубликовала эффектные кадры, снятые в районе населённого пункта Степное Запорожской области.
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