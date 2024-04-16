Димитровский мост начали ремонтировать по ночам в Новосибирске

Одну четвертую поверхности Димитровского моста предстоит отремонтировать в ближайшие дни. Как заявляют дорожники, срочный поддерживающий ремонт обеспечит беспрепятственный проезд транспорта на время сужения моста.
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