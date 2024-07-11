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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» выменял Янчевского у «Адмирала» на денежную компенсацию

«Адмирал» обменял 26-летнего защитника в казанскую команду на денежную компенсацию. В сезоне-2023/24 Марк Янчевский провел 39 матчей и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-8».

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