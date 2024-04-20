🔴Путин поручил правительству России принять меры по обновлению рыбопромыслового флота Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
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🔴Путин поручил правительству России принять меры по обновлению рыбопромыслового флота Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.