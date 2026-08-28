«История его служанки» объявляет конкурс фанфиков: три вероятных сценария 2-го сезона

В преддверии осеннего релиза продолжения костюмной мелодрамы «История его служанки» создатели проекта запустили конкурс фанфиков на платформе «Литнет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Если бы Соловьев тогда не вмешался, я бы не подвернула ногу»: Виктория Боня заявила, что конфликт с Владимиром Соловьевым спас ей жизнь
- Сын Елены Яковлевой во второй раз оказался в загсе — а когда-то шутил про кота вместо ребенка
- СМИ: рэпер Джиган имеет разрешение на оружие после стрельбы в Подмосковье
Свежие комментарии