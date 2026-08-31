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Скандал и бойкот: почему Джон Гальяно отменил свою выставку в Нью-Йорке

Скандал и бойкот: почему Джон Гальяно отменил свою выставку в Нью-Йорке

Джон Гальяно объявил, что его персональная выставка в Метрополитен-музее, запланированная на 2027 год, не состоится.

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