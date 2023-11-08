Высокоинтенсивные аэробные упражнения помогают предотвратить потерю мышечной силы, связанную с менопаузой

Менопауза вызывает снижение «мышечной силы», что является показателем силы и мышечной функции. Тем не менее, потерю мышечной силы в постменопаузе можно частично предотвратить с помощью высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ), формы аэробных упражнений.