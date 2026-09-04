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Валерий Горелых: Свердловская полиция направила в суд дело о мошенничестве на 48 миллионов рублей

Следователями ОВД Нижнего Тагила завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, – мошенничество, совершённое организованной группой, с причинением значительного ущерба.

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