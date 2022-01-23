Глава Забайкалья поручил построить приюты после нападения собак на девочку

Губернатор Забайкалья Александр Осипов на совещании в 23 января заявил, что в населенных пунктах не должно быть агрессивных животных и поручил построить сеть кустовых приютов для отловленных бездомных собак, сообщила пресс-служба правительства края.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов на совещании в 23 января заявил, что в населенных пунктах не должно быть агрессивных животных и поручил построить сеть кустовых приютов для отловленных бездомных собак, сообщила пресс-служба правительства края.
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