Захарова осудила планы Британии вооружать Украину даже после мира

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о продолжении поставок вооружений Украине даже после достижения мира.
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