В Татарстане по нацпроекту будет продолжен ремонт дорог и мостов, начавшийся в 2024-м

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане в 2025 году продолжится ремонт дорог и мостов, начавшийся в 2024-м по предыдущему национальному проекту «Безопасные качественные дороги».