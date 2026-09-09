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Аргументы недели

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Трое россиян, завербованных сотрудницей ГУР Украины через сайт знакомств, арестованы в Крыму за передачу сведений об объектах ВС РФ, сообщили в ФСБ

Трое россиян, завербованных сотрудницей ГУР Украины через сайт знакомств, арестованы в Крыму за передачу сведений об объектах ВС РФ, сообщили в ФСБ

По данным ведомства, в ходе общения арестованные узнали, что их новая знакомая собирает информацию для украинских спецслужб.

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