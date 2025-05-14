В судебный участок 39 Новоаннинского судебного района Волгоградской области требуется кандидат для замещения должности государственной гражданской службы «Секретарь судебного участка».
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В судебный участок 39 Новоаннинского судебного района Волгоградской области требуется кандидат для замещения должности государственной гражданской службы «Секретарь судебного участка».