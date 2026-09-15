Силы ПВО ВС России сбили за сутки почти 600 БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за сутки уничтожили почти 600 БПЛА ВСУ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 589 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в сводке ведомства.