Кому принадлежат и на кого работают молдавские банки

В этом году еще один действующий в Молдове банк - OTP Bank – отойдет румынским владельцам. Таким образом из 11 существующих в Молдове финансовых учреждений как минимум в трех будет доминировать румынский капитал.
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