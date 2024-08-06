Смирнов: ВСУ обстреляли город Суджа и ранили 5 человек, в том числе 3 детей

Украинские военные обстреляли город Суджа. Пять человек получили ранения, из них трое детей. Пострадавших госпитализировали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии