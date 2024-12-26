Лукашевич назвал обвинявших Лаврова в дезинформации недалекими

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сообщил, что обвинявшие Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в дезинформации на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте злобные и недалекие.
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