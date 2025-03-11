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Царьград

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Ночная серия взрывов в Днепропетровске: воздушная тревога на Украине

Ночная серия взрывов в Днепропетровске: воздушная тревога на Украине

В Днепропетровске вновь звучат взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной вечером вторника. С 10 октября 2022 года удары российскими войсками направлены на объекты инфраструктуры Украины.

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