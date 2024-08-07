Депутат сравнил ЕГЭ с "кощеевым яйцом", которое можно отдать мигрантам

Петр Толстой напомнил, что институт ЕГЭ создавался около 20 лет, поэтому понадобится 5-7 лет, чтобы избавиться от этого экзамена Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил в интервью "Парламентской газете", что ЕГЭ никак не приживается к российским традициям и является искусственным методом контроля за получением знаний.