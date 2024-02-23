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Закон, порядок, государство

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В Хабаровске на мемориале «Вечный огонь» состоялись торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Отечества

В Хабаровске на мемориале «Вечный огонь» состоялись торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Отечества

Собравшиеся почтили минутой молчания, дальневосточников погибших на фронтах Великой Отечественной войны, военнослужащие роты почетного караула Восточного военного округа возложили памятный венок к мемориалу «Вечный огнь».

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