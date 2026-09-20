Премьер Японии опозорилась: требования вернуть Курилы вышли Токио боком

ПЕКИН, 20 сентября, ФедералПресс. С момента прихода к власти премьер-министр Японии Санаэ Такаити демонстрировала довольно странную политику в отношении России: одновременно требовала возвращения так называемых северных территорий и выражала надежду на восстановление контактов.