Mash: Учитель из Владимира временно забыл русский после наркоза

28-летний учитель английского из Владимира после колоноскопии под анестезией временно утратил способность говорить на русском и переключился на английский.
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