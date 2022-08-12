"Все очень жестко": что прямо в эти минуты творится на дорогах к пляжам Ливадии (видео)

"Все очень жестко": что прямо в эти минуты творится на дорогах к пляжам Ливадии (видео)

Солнечная погода в Приморском крае стоит уже несколько дней. Стремясь поймать летние дни, многие приморцы стремятся выехать к популярным местам отдыха, поэтому неудивительно, что на дорогах к пляжам образуются длинные автомобильные пробки.

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