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Щитов об увеличении числа рекламных пауз в КХЛ: «Это нормально, если выгодно. Без рекламы ничего невозможно»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о рекламных паузах во время матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.

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